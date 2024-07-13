У Дніпрі та області будуть застосовувати три черги відключень, — “Укренерго”

Про це повідомляє компанія “Укренерго” у своїх соцмережах.
Сьогодні, 13 липня, обленерго будуть застосовувати три черги відключень з 14:00 до кінця доби. Наразі застосовуються обмеження обсягом двох черг одночасно, — йдеться у дописі компанії.
Причиною зміни кількості черг відключень стала аномальна спека.
Сьогодні стовпчики термометрів на Дніпропетровщині доходитимуть до+35°.
Велика ймовірність відключень у світло-сірих зонах.
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