У Дніпрі та області будуть застосовувати три черги відключень, — “Укренерго”

Сьогодні у Дніпрі будуть застосовувати три черги відключень.

Про це повідомляє компанія “Укренерго” у своїх соцмережах.

Сьогодні, 13 липня, обленерго будуть застосовувати три черги відключень з 14:00 до кінця доби. Наразі застосовуються обмеження обсягом двох черг одночасно, — йдеться у дописі компанії.

Причиною зміни кількості черг відключень стала аномальна спека.

Сьогодні стовпчики термометрів на Дніпропетровщині доходитимуть до+35°.

Велика ймовірність відключень у світло-сірих зонах.

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