У Дніпрі та області 22 жовтня почали відключати світло: де вже проблеми

Про це повідомили в чат-боті енергетичної компанії Yasno.
За словами енергетиків, є велика вірогідність того, що деякі користувачі в Дніпрі та області залишаться без світла.
Увага. Станом на зараз триває енергетична тривога в Дніпропетровській області. Існує можливість відключення світла. Детальну інформацію та графіки дізнавайтеся у свого оператора системи розподілу. Ми сповістимо, коли загроза мине. Все буде Україна! – зазначено в повідомленні.
Зазначимо, що в Дніпрі в деяких районах вже є перебої зі світлом. Тому варто економити заряд на телефоні та набрати воду, щоб у разі перебою у роботі насосних станції бути готовими. Заряджати павербанки не радимо, бо це може ускладнити ситуацію, але вимкнути зайві функції на телефоні – потрібно.
Мер Кам’янського повідомляє, що в місті уже є аварійні відключення.
За інформацією енергетиків, згідно графіка аварійного відключення тимчасово знеструмлені споживачі декількох мікрорайонів. Орієнтовний час відключення – три години.
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