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У Дніпрі та області 22 жовтня почали відключати світло: де вже проблеми

Сьогодні 10:26
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На Дніпропетровщині почалися відключення світла.

Новости Днепра про У Дніпрі та області 22 жовтня почали відключати світло: де вже проблеми

Про це повідомили в чат-боті енергетичної компанії Yasno.

За словами енергетиків, є велика вірогідність того, що деякі користувачі в Дніпрі та області залишаться без світла. 

Увага. Станом на зараз триває енергетична тривога в Дніпропетровській області. Існує можливість відключення світла. Детальну інформацію та графіки дізнавайтеся у свого оператора системи розподілу. Ми сповістимо, коли загроза мине. Все буде Україна! – зазначено в повідомленні.

Зазначимо, що в Дніпрі в деяких районах вже є перебої зі світлом. Тому варто економити заряд на телефоні та набрати воду, щоб у разі перебою у роботі насосних станції бути готовими. Заряджати павербанки не радимо, бо це може ускладнити ситуацію, але вимкнути зайві функції на телефоні – потрібно. 

Новости Днепра про У Дніпрі та області 22 жовтня почали відключати світло: де вже проблеми

Мер Кам’янського повідомляє, що в місті уже є аварійні відключення. 

За інформацією енергетиків, згідно графіка аварійного відключення тимчасово знеструмлені споживачі декількох мікрорайонів. Орієнтовний час відключення – три години.

Новости Днепра про У Дніпрі та області 22 жовтня почали відключати світло: де вже проблеми

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Новости Днепра про У Дніпрі та області 22 жовтня почали відключати світло: де вже проблемиУкраїнська

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