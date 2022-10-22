У Дніпрі та області 22 жовтня почали відключати світло: де вже проблеми

На Дніпропетровщині почалися відключення світла.

Про це повідомили в чат-боті енергетичної компанії Yasno.

За словами енергетиків, є велика вірогідність того, що деякі користувачі в Дніпрі та області залишаться без світла.

Увага. Станом на зараз триває енергетична тривога в Дніпропетровській області. Існує можливість відключення світла. Детальну інформацію та графіки дізнавайтеся у свого оператора системи розподілу. Ми сповістимо, коли загроза мине. Все буде Україна! – зазначено в повідомленні.

Зазначимо, що в Дніпрі в деяких районах вже є перебої зі світлом. Тому варто економити заряд на телефоні та набрати воду, щоб у разі перебою у роботі насосних станції бути готовими. Заряджати павербанки не радимо, бо це може ускладнити ситуацію, але вимкнути зайві функції на телефоні – потрібно.

Мер Кам’янського повідомляє, що в місті уже є аварійні відключення.

За інформацією енергетиків, згідно графіка аварійного відключення тимчасово знеструмлені споживачі декількох мікрорайонів. Орієнтовний час відключення – три години.

Читайте також:

Українська

Автор: