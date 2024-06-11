У Дніпрі та області 12 червня вимикатимуть світло тільки ввечері

У Дніпрі цієї середи знову діятимуть погодинні графіки відключення світла.

НЕК Укренерго дав команду на стабілізаційні відключення світла завтра, 12 червня, з 15:00 до 23:00. Про це повідомили в ДТЕК Дніпровські електромережі.

Якщо у вас в цей проміжок часу за графіком заплановане відключення – готуйтеся. Варто зарядити павербанки та приготувати ліхтарики.

У ДТЕК також нагадали, що коли у вас немає електрики в білій зоні графіків, це може свідчити про локальну аварію. Перевірити причину відсутності світла можна в нашому чат-боті: Viber ( https://www.viber.com/dtekdniprovskielektromerezhi

Telegram ( https://t.me/DTEKDniprovskiElektromerezhiBot

та на сайті ( https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns Абонентам, яких обслуговує ЦЕК, також вимикатимуть світло з 15 до 23:00.

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