У Дніпрі та області 12 червня вимикатимуть світло тільки ввечері

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НЕК Укренерго дав команду на стабілізаційні відключення світла завтра, 12 червня, з 15:00 до 23:00. Про це повідомили в ДТЕК Дніпровські електромережі.
Якщо у вас в цей проміжок часу за графіком заплановане відключення – готуйтеся. Варто зарядити павербанки та приготувати ліхтарики.
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