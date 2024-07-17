У Дніпрі світла буде менше: відбулися зміни у графіках погодинних відключень

Відбулися зміни у графіках погодинних відключень світла.

В Укренерго повідомили про зміни у графіках погодинних відключень.

У середу 17 липня обленерго застосовують обмеження споживання електроенергії протягом усієї доби. Через аномальну спеку прогнозується значний дефіцит в енергосистемі.

У зв’язку зі спекою чотири черги відключень почнуть діяти з 11:00 до 22:00. З 22:00 до 24:00 будуть застосовані три черги відключень.

Нагадаємо, раніше ми писали про графіки відключень, які застосовуватимуться у Дніпрі 17 липня. Попередні графіки наразі не актуальні.

Щодо змін у графіках абоненти ЦЕК можуть дізнатися на офіційному сайті або в Telegram-каналі. Наразі у компанії повідомили, що з 11:00 застосовується відключення споживачів 6 черги.

Про черги та групи відключень ДТЕК можна дізнатися у чат-ботах компанії: Viber, або Telegram. А також на офіційному сайті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що жителі Дніпра створили петицію проти нераціональних відключень світла.

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