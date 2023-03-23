Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі судитимуть водія, який душив інспектора з паркування

Сьогодні 16:37
просмотров

У Дніпрі судитимуть чоловіка, який душив інспектора з паркування.

Новости Днепра про У Дніпрі судитимуть водія, який душив інспектора з паркування

Про це повідомили на сторінці Єдиного паркувального простору Дніпра. 

Усе сталося ще в жовтні 2022 року, коли водій Chevrolet отримав штраф за паркування. Чоловік залишив свою машину в середмісті Дніпра посеред виїзду із воріт. На це порушення звернув увагу інспектор з паркування, який вирішив виписати автохаму штраф. 

Це не сподобалося власнику автівки, який почав сперечатися з паркувальником. Коли аргументи закінчилися, він напав на інспектора та почав його душити. Перехожі викликали поліцію та швидку, яка забрала потерпілого до лікарні. 

Нападникові оголосили про підозру, а матеріали справи передали в суд. 

Вручили обвинувальний акт у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України «Угроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок», матеріали надіслано до суду, – йдеться в повідомленні.

Якщо вину водія доведуть, йому загрожує від 3 до 5 років обмеження чи позбавлення волі.

Новости Днепра про У Дніпрі судитимуть водія, який душив інспектора з паркування

У повідомленні зазначається, що це перша справа про напад на інспектора з питань контролю за паркуванням у Дніпрі, яка дійшла до суду саме за цією статтею. Є й інші справи щодо нанесення побоїв інспекторам, які кваліфікували як завдання легких тілесних ушкоджень і передбачали покарання лише у вигляді штрафу. На цей раз кривднику загрожує тюремний строк. 

Крім цього, наразі триває кримінальне провадження за іншим фактом побиття інспектора з паркування. Правопорушення кваліфіковано за цією ж статтею.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі судитимуть водія, який душив інспектора з паркуванняУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Календар абітурієнта 2023: дати реєстрації, основних та додаткових сесій НМТ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:55
    Календар абітурієнта 2023: дати реєстрації, основних та додаткових сесій НМТ

    З'явився розклад головних подій пов'язаних з НМТ для випускників.

    Зниклий олень у парку Шевченка: на старих фото показали загублену скульптуру (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:21
    Зниклий олень у парку Шевченка: на старих фото показали загублену скульптуру (ФОТО)

    У парку Шевченка у Дніпрі встановлено кілька скульптур тварин. Частина…

    Троє мешканців Дніпра заробляли на чоловіках, які хотіли “відмазатися” від мобілізації: деталі схеми
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:10
    Троє мешканців Дніпра заробляли на чоловіках, які хотіли “відмазатися” від мобілізації: деталі схеми

    Троє мешканців Дніпра організувати схему ухилення від мобілізації.

    У Дніпрі ускладнено рух через Центральний міст: що сталося
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:00
    У Дніпрі ускладнено рух через Центральний міст: що сталося

    Рух ускладнено у напрямку лівого берега.

    Наверх