У Дніпрі судитимуть водія, який душив інспектора з паркування

Про це повідомили на сторінці Єдиного паркувального простору Дніпра.
Усе сталося ще в жовтні 2022 року, коли водій Chevrolet отримав штраф за паркування. Чоловік залишив свою машину в середмісті Дніпра посеред виїзду із воріт. На це порушення звернув увагу інспектор з паркування, який вирішив виписати автохаму штраф.
Це не сподобалося власнику автівки, який почав сперечатися з паркувальником. Коли аргументи закінчилися, він напав на інспектора та почав його душити. Перехожі викликали поліцію та швидку, яка забрала потерпілого до лікарні.
Нападникові оголосили про підозру, а матеріали справи передали в суд.
Вручили обвинувальний акт у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України «Угроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок», матеріали надіслано до суду, – йдеться в повідомленні.
Якщо вину водія доведуть, йому загрожує від 3 до 5 років обмеження чи позбавлення волі.
У повідомленні зазначається, що це перша справа про напад на інспектора з питань контролю за паркуванням у Дніпрі, яка дійшла до суду саме за цією статтею. Є й інші справи щодо нанесення побоїв інспекторам, які кваліфікували як завдання легких тілесних ушкоджень і передбачали покарання лише у вигляді штрафу. На цей раз кривднику загрожує тюремний строк.
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