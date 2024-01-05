У Дніпрі судитимуть українського прикордонника, який пішов працювати на так звану “ЛНР”

Як встановило слідство, у лютому 2022 року інспектор прикордонної служби самовільно залишив місце служби та покинув район виконання завдання прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України, розташований в районі м. Старобільськ Луганської області.
Перебуваючи на території смт. Білолуцьк Луганської області, обвинувачений пройшов співбесіду з представниками так званої “ЛНР”, які є частиною окупаційної адміністрації російської федерації та надав згоду на вступ до структурного підрозділу окупаційної адміністрації російської федерації, а саме до так званої “народної міліції ЛНР”.
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