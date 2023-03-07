У Дніпрі судитимуть агентку ФСБ, яка зливала військові розробки стратегічного підприємства

У Дніпрі судитимуть агентку ФСБ.

Про це йдеться в повідомленні обласної прокуратури.

Так, агентку російського ФСБ викрили ще влітку. Жінка працювала на одному із стратегічних підприємств ракето-космічної галузі. Маючи доступ до оборонних замовлень та нових розробок, вона зливала ці дані ворогу.

Крім цього, вона передавала інформацію щодо місць розташування важливих об’єктів на території Дніпра, а потім повідомляла про наслідки ракетних ударів ворога.

Відомо, що жінка була проросійськи налаштована, тому швидко погодилася на пропозицію співпраці від російських спецслужб.

Під час обшуків за місцем мешкання агентки вилучено мобільні термінали та носії комп’ютерних даних, які містили докази протиправної діяльності.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою, їй оголосили про підозру в держзраді. Їй загрожує строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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