У Дніпрі судили чоловіка, який запшикав балончиком представників ТЦК

У Дніпрі судили чоловіка, який застосував проти ТЦК та поліції газовий балончик.

У Дніпрі чоловік намагався втекти від представників ТЦК, застосувавши проти них газовий балончик.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Усе сталося 8 липня цього року, коли працівники поліції та ТЦК помітили на вулиці чоловіка віком приблизно 25-30 років та вирішили перевірити його військово-облікові документи.

Втім, з’ясувалося, що чоловік перебуває у розшуку. Зрозумівши, що представники ТЦК знають про це, житель Дніпра кинувся навтьоки. Коли його наздогнали чоловік вирішив застосувати проти поліції та військкомів газовий балончик.

У результаті військкоми та правоохоронці отримали хімічні опіки рогівки та слизових оболонок обох очей.

31 липня між прокурором та захистом громадянина було укладено угоду про визнання винуватості.

Суд призначив чоловіку покарання у вигляді обмеження волі на строк три роки (“умовно”) з випробувальним терміном один рік. Також засуджений відшкодував моральну шкоду правоохоронцям.

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