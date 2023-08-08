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  • У Дніпрі стрімко поповзли вниз ціни на популярний салатний овоч: скільки коштує кілограм помідор

У Дніпрі стрімко поповзли вниз ціни на популярний салатний овоч: скільки коштує кілограм помідор

Сьогодні 22:03
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Попри експертів прогнози ціни на помідори стрімко летять вниз.

Новости Днепра про У Дніпрі стрімко поповзли вниз ціни на популярний салатний овоч: скільки коштує кілограм помідор

Навесні нас лякали прогнозами про високі ціни на популярні літні овочі. Проте, як виявилося, не все так страшно. За останній тиждень вартість кілограма помідорів впала майже на третину. 

Цього тижня гуртовики продають кілограм помідорів у середньому за 20-32 гривень, тоді як минулого мінімальна ціна складала 40 гривень, а середня трималася на позначці 50 гривень.

Причини такого стрімкого падіння цін на помідори – низький попит та велика пропозиція. Ґрунтові томати тільки потрапили на ринок, але конкуренція серед продавців росте з шаленою швидкістю. Цьогоріч урожай хороший, тож ймовірно ціни продовжуватимуть своє падіння. 

Що цікаво, цьогоріч томати дешевші на 34%, якщо порівнювати з цінами 2022.

У відомих супермаркетах ціни дещо вищі. Вартість кілограма томатів залежить від сорту, виду, зовнішнього вигляду та розміру. До прикладу в супермаркеті Варус за один кілограм рожевих помідорів просять 51 гривню. Ще декілька днів тому ця ціна складала майже 55 гривень. 

Звичайні томати тримаються на рівні 30 гривень за кілограм. За екзотичний сорт Кумато просять 95 гривень, а за жовті – 75.

Новости Днепра про У Дніпрі стрімко поповзли вниз ціни на популярний салатний овоч: скільки коштує кілограм помідор

Новости Днепра про У Дніпрі стрімко поповзли вниз ціни на популярний салатний овоч: скільки коштує кілограм помідор

Новости Днепра про У Дніпрі стрімко поповзли вниз ціни на популярний салатний овоч: скільки коштує кілограм помідор

У супермаркеті АТБ ціни на помідори не сильно відрізняються. За звичайні червоні просять по 27 гривень, а за рожеві 45. У магазині можна придбати також тепличні томати, які коштують по 40 гривень за кілограм. 

Новости Днепра про У Дніпрі стрімко поповзли вниз ціни на популярний салатний овоч: скільки коштує кілограм помідор

У приватних фермерів кілограм звичайних ґрунтових томатів можна придбати і за 15 гривень. 

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Новости Днепра про У Дніпрі стрімко поповзли вниз ціни на популярний салатний овоч: скільки коштує кілограм помідорУкраїнська

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