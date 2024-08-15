У Дніпрі стартував набір до жіночого будівельного батальйону: як долучитися

Жінки, які живуть у Дніпрі, можуть долучитися до першого в Україні жіночого будівельного батальйону.

До жіночого будівельного батальйону запрошують жінок-ВПО та дніпрянок, які втратили роботу через війну чи хочуть розпочати власну справу у будівельній галузі. Навчання повністю безкоштовне і розпочнеться вже у вересні. Курс триватиме три місяці.

Про це повідомили в Інспекції з питань працевлаштування.

Студенток навчать працювати з найсучаснішими будівельними матеріалами та технологіями. Після завершення курсу випускниці зможуть працевлаштуватися у будівельних компаніях міста або створити власне маленьке будівельне підприємство. Останніх навчать реєструвати ФОП, складати бізнес-план та іншим важливими питаннями підприємницької діяльності. Також буде надано грант у вигляді будівельних інструментів.

Як приєднатися до жіночого будівельного батальйону

Записатися на курси можна за номерами:

БО «Пліч-о-пліч»: 066-389-02-05;

Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради: 050-410-34-43.

Також можна прийти безпосередньо до «Дніпровського вищого професійного училища», яке розташоване на вул. Богдана Хмельницького, 3-А. Студентки з громад області на період навчання будуть забезпечені проживанням у гуртожитку.

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