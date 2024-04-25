У Дніпрі стартував набір до перших класів: які документи необхідні

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Зазначається, що цьогоріч, як і в минулому році, для батьків діятиме зручна система подання заяв до 1 класу – всі документи можна подавати не тільки офлайн, а і в електронній формі.
Ті батьки, які знаходяться за кордоном, можуть надати документи електронною поштою до закладу, в який планують віддати свою дитину. Переселенці, у яких відсутні документи, можуть подавати заяву до школи без надання зазначених документів. Але, якщо батьки не мають оригіналу свідоцтва про народження дитини, керівник закладу освіти повинен поінформувати органи опіки й піклування за місцем проживання дитини чи розташуванням і надалі цей документ їм допоможуть відновити, – йдеться у повідомленні.
Загалом батьки мають подати наступні документи:
Присутність дитини під час подання заяви про зарахування не є обов’язковою.
Зазначимо, на сьогодні у 88 закладах освіти, де є укриття, навчаються близько 4 тис. дошкільнят, які отримують відповідні знання з підготовки до 1 класу. Також у 41 садочку, де немає укриттів, організовано освітній процес у групах короткотривалого перебування дітей.
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