Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі стартував набір до перших класів: які документи необхідні

Сьогодні 09:00
просмотров

У Дніпрі розпочато набір до перших класів.

Новости Днепра про У Дніпрі стартував набір до перших класів: які документи необхідні

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що цьогоріч, як і в минулому році, для батьків діятиме зручна система подання заяв до 1 класу – всі документи можна подавати не тільки офлайн, а і в електронній формі.

Ті батьки, які знаходяться за кордоном, можуть надати документи електронною поштою до закладу, в який планують віддати свою дитину. Переселенці, у яких відсутні документи, можуть подавати заяву до школи без надання зазначених документів. Але, якщо батьки не мають оригіналу свідоцтва про народження дитини, керівник закладу освіти повинен поінформувати органи опіки й піклування за місцем проживання дитини чи розташуванням і надалі цей документ їм допоможуть відновити, – йдеться у повідомленні.

Загалом батьки мають подати наступні документи:

  1. заява про зарахування,
  2. копія свідоцтва про народження дитини та оригінал;
  3. оригінал медичної довідки за формою № 086-1/о
  4. «Карта профілактичних щеплень» за формою № 063/о.
  5. у разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку ІРЦ про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Присутність дитини під час подання заяви про зарахування не є обов’язковою.

Зазначимо, на сьогодні у 88 закладах освіти, де є укриття, навчаються близько 4 тис. дошкільнят, які отримують відповідні знання з підготовки до 1 класу. Також у 41 садочку, де немає укриттів, організовано освітній процес у групах короткотривалого перебування дітей.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі стартував набір до перших класів: які документи необхідніУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі підлітки викрали кота, який є талісманом всього району
    Новини Дніпра
    Вчора 21:59
    У Дніпрі підлітки викрали кота, який є талісманом всього району

    У Дніпрі підлітки забрали кота, якого любив весь район.

    Знайшли власника розчавленої ракетою у Дніпрі “Таврії”: за кілька днів до удару він пішов до ЗСУ
    Новини Дніпра
    Вчора 21:33
    Знайшли власника розчавленої ракетою у Дніпрі “Таврії”: за кілька днів до удару він пішов до ЗСУ

    Тепер понівечений автомобіль буде в музеї.

    Житель Дніпра намагався на надувному матраці перебратися до Молдови по Дністру (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Вчора 20:01
    Житель Дніпра намагався на надувному матраці перебратися до Молдови по Дністру (ВІДЕО)

    Дніпрянин намагався потрапити до Молдови на надувному матраці.

    Житель Дніпра разом з іграшками розсилав поштою психотропи по всій Україні
    Новини Дніпра
    Вчора 18:55
    Житель Дніпра разом з іграшками розсилав поштою психотропи по всій Україні

    Винахідливого наркокур'єра затримали в Дніпрі.

    Наверх