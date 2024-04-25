У Дніпрі стартував набір до перших класів: які документи необхідні

У Дніпрі розпочато набір до перших класів.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що цьогоріч, як і в минулому році, для батьків діятиме зручна система подання заяв до 1 класу – всі документи можна подавати не тільки офлайн, а і в електронній формі.

Ті батьки, які знаходяться за кордоном, можуть надати документи електронною поштою до закладу, в який планують віддати свою дитину. Переселенці, у яких відсутні документи, можуть подавати заяву до школи без надання зазначених документів. Але, якщо батьки не мають оригіналу свідоцтва про народження дитини, керівник закладу освіти повинен поінформувати органи опіки й піклування за місцем проживання дитини чи розташуванням і надалі цей документ їм допоможуть відновити, – йдеться у повідомленні.

Загалом батьки мають подати наступні документи:

заява про зарахування, копія свідоцтва про народження дитини та оригінал; оригінал медичної довідки за формою № 086-1/о «Карта профілактичних щеплень» за формою № 063/о. у разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку ІРЦ про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Присутність дитини під час подання заяви про зарахування не є обов’язковою.

Зазначимо, на сьогодні у 88 закладах освіти, де є укриття, навчаються близько 4 тис. дошкільнят, які отримують відповідні знання з підготовки до 1 класу. Також у 41 садочку, де немає укриттів, організовано освітній процес у групах короткотривалого перебування дітей.

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