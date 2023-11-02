У Дніпрі сталася жахлива автотроща за участі 6 машин - Днепр Инфо
У Дніпрі сталася жахлива автотроща за участі 6 машин
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Сегодня 18:04

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Новости Днепра про У Дніпрі сталася жахлива автотроща за участі 6 машин

Сьогодні, 2 листопада, на перехресті вулиць Володимира Великого та Юліуша Словацького сталася жахлива аварія за участі 6 машин.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Попередньо відомо, що на перехресті зіткнулися Skoda та Daewoo. Від удару Skoda вилетіла на зустрічну смугу на вулиці Словацького, де зіштовхнулася з Renault, Opel, Honda та мікроавтобус Mercedes.

Новости Днепра про У Дніпрі сталася жахлива автотроща за участі 6 машин

Новости Днепра про У Дніпрі сталася жахлива автотроща за участі 6 машин

Постраждав водій Skoda.

На місце події викликали медиків та правоохоронців. На деякий час рух на цій ділянці було ускладнено.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати слідчі.

Новости Днепра про У Дніпрі сталася жахлива автотроща за участі 6 машин

Новости Днепра про У Дніпрі сталася жахлива автотроща за участі 6 машин

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