У Дніпрі сталася жахлива автотроща за участі 6 машин

Будь ласка, будьте уважні на дорогах!

Сьогодні, 2 листопада, на перехресті вулиць Володимира Великого та Юліуша Словацького сталася жахлива аварія за участі 6 машин.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Попередньо відомо, що на перехресті зіткнулися Skoda та Daewoo. Від удару Skoda вилетіла на зустрічну смугу на вулиці Словацького, де зіштовхнулася з Renault, Opel, Honda та мікроавтобус Mercedes.

Постраждав водій Skoda.

На місце події викликали медиків та правоохоронців. На деякий час рух на цій ділянці було ускладнено.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати слідчі.

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