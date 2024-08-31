У Дніпрі сталася пожежа у багатоповерховому будинку: вогнеборці врятували врятували 5 осіб, з них 1 дитина

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
До рятувальників вчора, 30 серпня, надійшов сигнал про займання квартири в дев’ятиповерховому житловому будинку.
Інцидент стався о 21:36 на вулиці Березинській Індустріального району міста Дніпро.
По прибуттю до місця події встановлено, що в квартирі на четвертому поверху горить домашнє майно на площі 48 кв. м. Вогнеборці у складі двох ланок газодимозахисної служби врятували з квартир на 4,5 та 6 поверху трьох жінок, 1934, 1960, 1950 років народження, хлопчика, 2012 року народження, та чоловіка, 1960 року народження, — йдеться у дописі.
Двох жінок та чоловіка ушпиталили до лікарні, з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння.
Вогонь загасили через 3 години.
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