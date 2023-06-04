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У Дніпрі сталася масштабна пожежа: подробиці від ДСНС

Сьогодні 16:51
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У Дніпрі горів приватний сектор.

Новости Днепра про У Дніпрі сталася масштабна пожежа: подробиці від ДСНС

Пожежа сталася зранку 4 червня. Повідомлення до ДСНС надійшло о 11 годині ранку. Загорівся приватний будинок на вулиці Прянішнікова, що в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра. 

Приїхавши на місце пожежі, рятувальники з’ясували, що на території приватного обійстя горить будинок, господарча споруда, а вогонь вже перекинувся на дах сусіднього будинку. Загальна площа займання склала 100 кв.м.

Через годину пожежу загасили. Загиблих та травмованих немає.

Вогнем знищено господарчу споруду, пошкоджено дах одноповерхового житлового будинку, також пошкоджено зовнішнє оздоблення стін будинку, розташованого на сусідній приватній ділянці.

До гасіння займання залучено 16 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Новости Днепра про У Дніпрі сталася масштабна пожежа: подробиці від ДСНС

Новости Днепра про У Дніпрі сталася масштабна пожежа: подробиці від ДСНС

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Новости Днепра про У Дніпрі сталася масштабна пожежа: подробиці від ДСНСУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі сталася масштабна пожежа: подробиці від ДСНСРусский

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