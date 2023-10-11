Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі співробітниця інституту не ходила на роботу, але отримувала зарплату у 150 тисяч

У Дніпрі співробітниця інституту не ходила на роботу, але отримувала зарплату у 150 тисяч

Сьогодні 15:25
просмотров

У Дніпрі оголосили підозру в розтраті бюджетних коштів керівникам науково-дослідного інституту.

Новости Днепра про У Дніпрі співробітниця інституту не ходила на роботу, але отримувала зарплату у 150 тисяч

Трьох посадовців науково-дослідного інституту судових експертиз підозрюють у розтраті бюджетних коштів. Як з’ясували правоохоронці, керівники нараховували зарплатню та премію співробітниці, яка не ходила на роботу. За документами вона була офіційно працевлаштована, проте на робочому місці її ніколи не було. 

Упродовж кількох місяців бухгалтерія нараховувала їй платню та премії, подаючи табелі обліку робочого часу, куди вносили неправдиві відомості. Таким чином співробітниці виплатили 150 тисяч гривень. 

Схему вигадали екскерівники науково-дослідного інституту судових експертиз, який розташований на Дніпропетровщині та має Запорізьку філію.

5 жовтня причетним до схеми повідомили про підозру за 16 епізодами злочинної діяльності, а саме: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Ще двох підозрюють за статтями про службове підроблення. 

Для усіх фігурантів Індустріальний районний суд Дніпра обрав запобіжний захід у вигляді нічого арешту. Досудове розслідування триває.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі співробітниця інституту не ходила на роботу, але отримувала зарплату у 150 тисячУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі співробітниця інституту не ходила на роботу, але отримувала зарплату у 150 тисячРусский

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Оазис шуб та порожні павільйони: як сьогодні виглядає Слов’янський ринок у Дніпрі (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 15:08
Оазис шуб та порожні павільйони: як сьогодні виглядає Слов’янський ринок у Дніпрі (ФОТО)

Легендарна «Слов'янка» у Дніпрі розпочала роботу в середині 1990-х років.…

Пожаліли води: у Дніпрі сусідські війни за кущі закінчилися загибеллю рослин
Новини Дніпра
Сьогодні 13:39
Пожаліли води: у Дніпрі сусідські війни за кущі закінчилися загибеллю рослин

У червні у Дніпрі розгорілися сусідські війни через вкрадені кущі.

У Дніпрі через пневмонію ледь не померла жінка
Новини Дніпра
Сьогодні 11:57
У Дніпрі через пневмонію ледь не померла жінка

Будь ласка, бережіть себе!

У частині Дніпра та передмісті немає води: коли її повернуть
Новини Дніпра
Сьогодні 11:11
У частині Дніпра та передмісті немає води: коли її повернуть

Частині споживачів у Дніпрі та передмісті тимчасово вимкнули воду.

Наверх