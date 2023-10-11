У Дніпрі співробітниця інституту не ходила на роботу, але отримувала зарплату у 150 тисяч

У Дніпрі оголосили підозру в розтраті бюджетних коштів керівникам науково-дослідного інституту.

Трьох посадовців науково-дослідного інституту судових експертиз підозрюють у розтраті бюджетних коштів. Як з’ясували правоохоронці, керівники нараховували зарплатню та премію співробітниці, яка не ходила на роботу. За документами вона була офіційно працевлаштована, проте на робочому місці її ніколи не було.

Упродовж кількох місяців бухгалтерія нараховувала їй платню та премії, подаючи табелі обліку робочого часу, куди вносили неправдиві відомості. Таким чином співробітниці виплатили 150 тисяч гривень.

Схему вигадали екскерівники науково-дослідного інституту судових експертиз, який розташований на Дніпропетровщині та має Запорізьку філію.

5 жовтня причетним до схеми повідомили про підозру за 16 епізодами злочинної діяльності, а саме: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Ще двох підозрюють за статтями про службове підроблення.

Для усіх фігурантів Індустріальний районний суд Дніпра обрав запобіжний захід у вигляді нічого арешту. Досудове розслідування триває.

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