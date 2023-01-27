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У Дніпрі спіймали злодія, який крав техніку та електроінструменти

Сьогодні 09:30
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У Дніпрі на Березанівці 26 січня затримали злодія. Чоловік виніс із чужого будинку техніку та електроінструменти.

Новости Днепра про У Дніпрі спіймали злодія, який крав техніку та електроінструменти

Про це повідомили в групі «Березанівка – мій райончик».

Зловмисника вже спіймали, проте вкрадені речі все ще не знайшли. Потерпілі просять жителів Дніпра допомогти їх повернути. Найближчими днями його спільники можуть спробувати перепродати електроінструменти та бензопили фірми “Зеніт”, рожевий телефон «Samsung» моделі J3 та інвертор фірми «Power».

Якщо у вас з’явиться інформація про підозрілих осіб, які намагатимуться продати ці речі, або якщо ви вже придбали їх у когось, звертайтеся на Viber за номером 0501917650. Інших жителів району, які також постраждали від крадіжок, теж просять відгукнутися.

Новости Днепра про У Дніпрі спіймали злодія, який крав техніку та електроінструменти

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Новости Днепра про У Дніпрі спіймали злодія, який крав техніку та електроінструментиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі спіймали злодія, який крав техніку та електроінструментиРусский

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