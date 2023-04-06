У Дніпрі спалахнув приватний будинок (ФОТО)

Сьогодні, 6 квітня, у Дніпрі на вулиці Чаплинській загорівся приватний будинок.

У житловому секторі на Чаплинській розгорілася пожежа. Рятувальники, які приїхали на місце події, побачили, що з вікон приватного будинку йшов густий, чорний дим. Вони приступили до ліквідації займання.

Менше ніж за півгодини полум’я загасили. Вогонь пошкодив оздоблення стелі та стін та речі в будинку на загальній площі 30 кв. м.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: