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У Дніпрі спалахнув приватний будинок (ФОТО)

Сьогодні 22:00
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Сьогодні, 6 квітня, у Дніпрі на вулиці Чаплинській загорівся приватний будинок.

Новости Днепра про У Дніпрі спалахнув приватний будинок (ФОТО)

У житловому секторі на Чаплинській розгорілася пожежа. Рятувальники, які приїхали на місце події, побачили, що з вікон приватного будинку йшов густий, чорний дим. Вони приступили до ліквідації займання.

Менше ніж за півгодини полум’я загасили. Вогонь пошкодив оздоблення стелі та стін та речі в будинку на загальній площі 30 кв. м.

Новости Днепра про У Дніпрі спалахнув приватний будинок (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі спалахнув приватний будинок (ФОТО)

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