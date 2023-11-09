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У Дніпрі сотні мешканців залишилися без води більше ніж на добу: коли її повернуть

Сьогодні 07:20
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Тримайте вдома запаси питної та технічної води!

Новости Днепра про У Дніпрі сотні мешканців залишилися без води більше ніж на добу: коли її повернуть

У Дніпрі сотні мешканців від учора залишилися без води.

Усе через проведення аварійно-відновлювальних робіт на водогоні Д=1000мм на вул. Козака Мамая.

Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.

Так, припинено водопостачання:

  • вул. Козака Мамая (від вул. Агрономічна до проїзду О. Гальченка);
  • вул. Пресова;
  • вул. Звенигородська;
  • вул. С. Подолинського;
  • вул. Вроцлавська;
  • вул. Старобєльська;
  • вул. Машинобудівна;
  • вул. Уманська;
  • вул. Майкопська;
  • вул. Пасічна;
  • вул. Тракторна;
  • вул. Екскаваторна;
  • вул. Ачинська;
  • вул. Інженерна;
  • пров. Пресовий;
  • пров. Новомиргородський;
  • пров. Агрономічний;
  • Залізнична станція «Зустрічний».

Крім того, на ж/м Тополя 1; 2; 3 знижено тиск подачі води.

Ha зазначених та прилеглих до них вулицях можливі перебої водопостачання зі зниженням тиску, – додали представники КП.

Відновити водопостачання обіцяють до 23:30 9 листопада, стійкий режим водопостачання очікується на 10:00 10 листопада. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що  у Дніпрі та області 9 листопада буде масштабне вимкнення електроенергії: хто буде без світла.

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