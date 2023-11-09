У Дніпрі сотні мешканців залишилися без води більше ніж на добу: коли її повернуть

У Дніпрі сотні мешканців від учора залишилися без води.
Усе через проведення аварійно-відновлювальних робіт на водогоні Д=1000мм на вул. Козака Мамая.
Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.
Так, припинено водопостачання:
Крім того, на ж/м Тополя 1; 2; 3 знижено тиск подачі води.
Ha зазначених та прилеглих до них вулицях можливі перебої водопостачання зі зниженням тиску, – додали представники КП.
Відновити водопостачання обіцяють до 23:30 9 листопада, стійкий режим водопостачання очікується на 10:00 10 листопада.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області 9 листопада буде масштабне вимкнення електроенергії: хто буде без світла.
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