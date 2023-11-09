У Дніпрі сотні мешканців залишилися без води більше ніж на добу: коли її повернуть

Тримайте вдома запаси питної та технічної води!

У Дніпрі сотні мешканців від учора залишилися без води.

Усе через проведення аварійно-відновлювальних робіт на водогоні Д=1000мм на вул. Козака Мамая.

Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.

Так, припинено водопостачання:

вул. Козака Мамая (від вул. Агрономічна до проїзду О. Гальченка);

вул. Пресова;

вул. Звенигородська;

вул. С. Подолинського;

вул. Вроцлавська;

вул. Старобєльська;

вул. Машинобудівна;

вул. Уманська;

вул. Майкопська;

вул. Пасічна;

вул. Тракторна;

вул. Екскаваторна;

вул. Ачинська;

вул. Інженерна;

пров. Пресовий;

пров. Новомиргородський;

пров. Агрономічний;

Залізнична станція «Зустрічний».

Крім того, на ж/м Тополя 1; 2; 3 знижено тиск подачі води.

Ha зазначених та прилеглих до них вулицях можливі перебої водопостачання зі зниженням тиску, – додали представники КП.

Відновити водопостачання обіцяють до 23:30 9 листопада, стійкий режим водопостачання очікується на 10:00 10 листопада.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області 9 листопада буде масштабне вимкнення електроенергії: хто буде без світла.

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