У Дніпрі сьогодні знову немає води: де саме та чому

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Вагнера, 24 припинено водопостачання:
Крім того, аварійні роботи проводяться на вулиці Дослідній, 20. Через це сьогодні без води залишилися мешканці села Олександрівка.
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі декілька житлових масивів на два дні залишаться без води: адреси.
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