Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі сьогодні знову немає води: де саме та чому

Сьогодні 13:03
просмотров

У п'ятницю, 21 жовтня, деякі мешканці Дніпра знову залишилися без води.

Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні знову немає води: де саме та чому

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Вагнера, 24 припинено водопостачання:

  • вул. Вагнера,
  • пров. Вагнера.

Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні знову немає води: де саме та чому

Крім того, аварійні роботи проводяться на вулиці Дослідній, 20. Через це сьогодні без води залишилися мешканці села Олександрівка.

Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні знову немає води: де саме та чому

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі декілька житлових масивів на два дні залишаться без води: адреси. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні знову немає води: де саме та чомуУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    До Землі наближається 30 тисяч астероїдів: чи варто боятися
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:43
    До Землі наближається 30 тисяч астероїдів: чи варто боятися

    Експерти NASA заявили, що до Землі наближаються 30 тис. небезпечних…

    У Дніпрі зламалася «швидка» з тяжким пацієнтом: допомогли поліцейські
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:51
    У Дніпрі зламалася «швидка» з тяжким пацієнтом: допомогли поліцейські

    У Дніпрі поліцейські допомогли медикам доставити хвору жінку до лікарні.

    “Ось і вся конспірологія”: мер Дніпра про НАБУ та моток чорних ниток
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:50
    “Ось і вся конспірологія”: мер Дніпра про НАБУ та моток чорних ниток

    Нещодавно ми писали, що колишній народний депутат України Максим Микитась…

    У Дніпрі дерево впало на легкові автомобілі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:55
    У Дніпрі дерево впало на легкові автомобілі

    Учора, 20 жовтня, о 19:41 на лінію «101» повідомили про…

    Наверх