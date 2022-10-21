У Дніпрі сьогодні знову немає води: де саме та чому

У п'ятницю, 21 жовтня, деякі мешканці Дніпра знову залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Вагнера, 24 припинено водопостачання:

вул. Вагнера,

пров. Вагнера.

Крім того, аварійні роботи проводяться на вулиці Дослідній, 20. Через це сьогодні без води залишилися мешканці села Олександрівка.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі декілька житлових масивів на два дні залишаться без води: адреси.

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