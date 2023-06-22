У Дніпрі сьогодні відключать світло: кому треба зарядити гаджети

У Дніпрі на 22 червня заплановано відключення світла.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК, сьогодні, 22 червня, з 8.00 до 17.00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:

вул. 152-ї Дивізії: 1, 3, 3А, 5;

вул. Автобуди: 1-3, 5-6, 6К, 7-9, 11-21 (непарні);

вул. Академіка Янгеля: 35, 37, 38А, 39-43, 45-81 (непарні);

вул. Архітектора Заболотного: 1-19, 19А, 20-26;

вул. Василя Сліпака: 1, 1А, 2, 2А, 3-28, 28А, 30, 32, 34, 44, 46, 48, 66;

вул. Грушева: 1, 1А, 2-11, 11А, 12, 14, 16;

вул. Донська: 1, 5А, 7;

вул. Енергетична: 7, 9, 9Д, 11;

вул. Івана Франка: 1-13, 13А, 14-20, 20А, 21-31, 31А, 32-34, 36-41, 43-57 (непарні);

вул. Киргизька: 1, 3, 5, 5А, 10;

вул. Корейська: 2, 2А, 4, 6, 8, 8А, 10, 10А, 12;

вул. Краснопільська: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 3А, 3Б, 3В, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 7А, 8, 11, 11А, 13А;

вул. Матроська: 1-48, 50, 52;

вул. Молодіжна: 2-11, 11А, 12-32, 34;

вул. Новокримська: 50, 52, 54, 56, 56А, 58;

вул. Осипа Бодянського: 1-7, 7А, 8-11, 11А, 12-18, 20, 24;

вул. Панельна: 1, 1А, 2, 4-10, 10А, 11А, 13-34, 36, 36А;

вул. Перемоги: 200, 202, 204, 206, 210, 212, 214, 216;

вул. Ржевська: 2-10 (парні);

вул. Софіївська: 3-5, 5А, 6-18 (парні);

пров. Івана Франка: 1-15 (непарні);

пров. Ключовий: 1, 3, 5;

пров. Матроський: 1-8, 10, 12, 14, 17, 19, 23, 25;

пров. Молодіжний: 14А, 15;

просп. Богдана Хмельницького: 50, 52-56, 58, 59, 60А, 62-68, 70-92 (хлопці), 93-100, 102-104, 106-108, 108А, 110К, 112, 114, 1

тупик Будівельний: 2-6, 6А, 7-8, 10-11.

Всю інформацію про відключення світла приватною енергетичною компанією ЦЕК можна знайти у телеграмах каналі підприємства – https://t.me/cek_info.

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