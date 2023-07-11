У Дніпрі сьогодні велике відключення світла: кому потрібно зарядити заджети

Станом на 6:00 проблеми з водопостачанням у Дніпрі відсутні. Жодних аварійних ситуацій на мережах водопостачання та водовідведення не зафіксовано.

Проте заплановані масштабні роботи приватними енергопостачальними компаніями, тому з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії великій кількості абонентів.

Де не буде світла

вул. Крамського: 1, 3, 5, 7-12, 12А, 13-42, 43А, 44, 44А, 45, 47, 51Б;

вул. Сєдова: 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 7-16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 22;

пров. Ізюмський: 12, 14, 31-43 (непарні), 43А, 45, 46А, 47, 51, 51А, 55, 57, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63А, 65, 65А, 67, 67А, 69, 69А, 71, 71А, 73, 75, 75А, 77, 79, 79А, 81, 81А, 83, 83А, 85, 85А, 87, 87А, 89-95 (непарні), 109;

вул. Будівельників: 1, 3, 3А, 3Б, 5, 7, 7А;

вул. Олексія Тищика (колишня вул. Правди): 2А, 20А, 24А, 48, 49А, 52, 53, 53А, 54-65, 65А, 66;

вул. Пржевальського: 2, 2А, 4, 6, 8;

проїзд Шаховий: 2-7, 9, 11.

Всю інформацію про відключення світла приватною енергетичною компанією ЦЕК можна знайти у телеграм каналі підприємства – https://t.me/cek_info

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