У Дніпрі сьогодні не буде світла 10 годин: адреси

Сьогодні, 13 вересня, у Дніпрі у деяких мешканців вимикатимуть світло з 8:00 до 18:00.
Причина – проведення планових ремонтних робіт.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, 13 вересня з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі частина житлового масиву на добу залишиться без води.
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