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У Дніпрі сьогодні не буде світла 10 годин: адреси

Сьогодні 06:45
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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні не буде світла 10 годин: адреси

Сьогодні, 13 вересня, у Дніпрі у деяких мешканців вимикатимуть світло з 8:00 до 18:00.

Причина – проведення планових ремонтних робіт.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 13 вересня з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Ленська: 1-9, 9/1, 10-12, 12А, 13, 14;
  • вул. Макаренка: 1, 2;
  • вул. Моцарта: 1-14;
  • вул. Олександри Риндовської: 42-45, 47-65 (непарні), 66-86 (парні);
  • вул. Серпуховська: 1-14;
  • вул. Сурська: 71-103, 105, 107, 109;
  • пров. Джинчарадзе: 4, 8;
  • Запорізьке шосе: 38, 42, 48.

Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі частина житлового масиву на добу залишиться без води.

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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні не буде світла 10 годин: адресиУкраїнська

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