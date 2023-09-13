У Дніпрі сьогодні не буде світла 10 годин: адреси

Підготуйтеся!

Сьогодні, 13 вересня, у Дніпрі у деяких мешканців вимикатимуть світло з 8:00 до 18:00.

Причина – проведення планових ремонтних робіт.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 13 вересня з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Ленська: 1-9, 9/1, 10-12, 12А, 13, 14;

вул. Макаренка: 1, 2;

вул. Моцарта: 1-14;

вул. Олександри Риндовської: 42-45, 47-65 (непарні), 66-86 (парні);

вул. Серпуховська: 1-14;

вул. Сурська: 71-103, 105, 107, 109;

пров. Джинчарадзе: 4, 8;

Запорізьке шосе: 38, 42, 48.

Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі частина житлового масиву на добу залишиться без води.

Читайте також:

Українська

Автор: