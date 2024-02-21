Сьогодні, 21 лютого, у Дніпрі на деяких вулицях раптово зникла вода.
Усе через те, що комунальники проводять аварійні роботи.
Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.
Так, припинено водопостачання:
Подачу води обіцяють відновити після завершення робіт!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі з 21 по 29 лютого відключатимуть газ.
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