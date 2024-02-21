У Дніпрі сьогодні на деяких вулицях раптово зникла вода: причина та адреси

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Сьогодні, 21 лютого, у Дніпрі на деяких вулицях раптово зникла вода.

Усе через те, що комунальники проводять аварійні роботи.

Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.

Так, припинено водопостачання:

вул. Бєляєва, 20-22;

вул. Ю. Кондратюка, 58-110,

вул. Сталеварівська,

пров. Лікарняний,

пров. Старолікарняний,

вул. Зимових Походів, 10, 10-А.

Подачу води обіцяють відновити після завершення робіт!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі з 21 по 29 лютого відключатимуть газ.

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