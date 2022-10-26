У Дніпрі сьогодні і завтра трамваї №1 змінять схему руху

Важлива інформація!

У Дніпрі 26 та 27 жовтня з 21:00 трамваї №1 змінять схему руху: вони прямуватимуть до пл. Старомостової без заїзду до Залізничного вокзалу.

Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.

Такі зміни пов’язані з ремонтом колії на пл. Вокзальній.

Останнє відправлення трамваю від Залізничного вокзалу відбудеться о 20:56.

Враховуйте цю інформацію, щоб не чекати дарма!

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