У Дніпрі сьогодні деяким містянам відключили воду: адреси

Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку із проведенням аварійних робіт на вул. Велика Діївська, 56; вул. Відродження 1 та вул. Черешнева, 16 (селище Мирне) припинено водопостачання:
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ПНС на вул. Кожем’яки, 17 припинено водопостачання:
Водопостачання буде відновлено після завершення робіт.
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