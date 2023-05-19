У Дніпрі сьогодні деяким містянам відключили воду: адреси

У п'ятницю, 19 травня, у Дніпрі деяким містянам відключили воду.

Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку із проведенням аварійних робіт на вул. Велика Діївська, 56; вул. Відродження 1 та вул. Черешнева, 16 (селище Мирне) припинено водопостачання:

вул. Велика Діївська, 56, 62;

вул. Моніторна, 7;

вул. Відродження;

вул. Галицька;

вул. Міська;

пров. Галицький;

вул. Черешнева.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ПНС на вул. Кожем’яки, 17 припинено водопостачання:

вул. Кожем’яки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;

просп. Слобожанський, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 83а, 85;

вул. Дарницька, 4, 7, 9, 11.

Водопостачання буде відновлено після завершення робіт.

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