У Дніпрі сьогодні деякі мешканці залишилися без води: причина та адреси

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У Дніпрі сьогодні, 24 травня, деякі мешканці залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Причина – проведення аварійно-відновлювальних робіт. Так, припинено водопостачання:

вул. Генерала Пушкіна, 45-125;

вул. Катерини Мессарош;

селище Чаплі;

узвіз Селянський, 3-19;

вул. Мандриківська, 44, 44В;

вул. Центральна (селище Новоолександрівка);

пров. Кооперативний (селище Новоолександрівка);

пров. Мічуріна (селище Новоолександрівка);

пров. Шкільний (селище Новоолександрівка);

пров. Тихий (селище Новоолександрівка);

вул. Юркевича,15-32;

шосе Донецьке, 1-19;

вул. Висоцького;

вул. Бєляєва.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ТРП на вул. Софії Ковалевської припинено водопостачання вулиць:

Калинова, 81-91, 82-100,

Балтійська, 2,

Академіка Образцова, 1А, 3А, 4А,

Софії Ковалевської, 67-75, 74-90.

Водопостачання буде відновлено після завершення робіт.

Також у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ПНС на просп. Мануйлівський буде знижений тиск на верхніх поверхах:

просп. Мануйлівський, 73, 75, 77;

просп. Слобожанський, 1;

вул. Котляревського.

Водопостачання буде відновлено після завершення робіт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що більше десяти будинків у Дніпрі залишилися без світла на 9 годин: адреси.

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