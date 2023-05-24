У Дніпрі сьогодні деякі мешканці залишилися без води: причина та адреси

У Дніпрі сьогодні, 24 травня, деякі мешканці залишилися без води.
Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Причина – проведення аварійно-відновлювальних робіт. Так, припинено водопостачання:
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ТРП на вул. Софії Ковалевської припинено водопостачання вулиць:
Водопостачання буде відновлено після завершення робіт.
Також у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ПНС на просп. Мануйлівський буде знижений тиск на верхніх поверхах:
Водопостачання буде відновлено після завершення робіт.
Нагадаємо, раніше ми писали, що більше десяти будинків у Дніпрі залишилися без світла на 9 годин: адреси.
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