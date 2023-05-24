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У Дніпрі сьогодні деякі мешканці залишилися без води: причина та адреси

Сьогодні 10:45
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Зробіть запаси питної та технічної води!

Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні деякі мешканці залишилися без води: причина та адреси

У Дніпрі сьогодні, 24 травня, деякі мешканці залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Причина – проведення аварійно-відновлювальних робіт. Так, припинено водопостачання:

  • вул. Генерала Пушкіна, 45-125;
  • вул. Катерини Мессарош;
  • селище Чаплі;
  • узвіз Селянський, 3-19;
  • вул. Мандриківська, 44, 44В;
  • вул. Центральна (селище Новоолександрівка);
  • пров. Кооперативний (селище Новоолександрівка);
  • пров. Мічуріна (селище Новоолександрівка);
  • пров. Шкільний (селище Новоолександрівка);
  • пров. Тихий (селище Новоолександрівка);
  • вул. Юркевича,15-32;
  • шосе Донецьке, 1-19;
  • вул. Висоцького;
  • вул. Бєляєва.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ТРП на вул. Софії Ковалевської припинено водопостачання вулиць:

  • Калинова, 81-91, 82-100,
  • Балтійська, 2,
  • Академіка Образцова, 1А, 3А, 4А,
  • Софії Ковалевської, 67-75, 74-90.

Водопостачання буде відновлено після завершення робіт.

Також у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ПНС на просп. Мануйлівський буде знижений тиск на верхніх поверхах:

  • просп. Мануйлівський, 73, 75, 77;
  • просп. Слобожанський, 1;
  • вул. Котляревського.

Водопостачання буде відновлено після завершення робіт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що більше десяти будинків у Дніпрі залишилися без світла на 9 годин: адреси.

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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні деякі мешканці залишилися без води: причина та адресиУкраїнська

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