У Дніпрі сьогодні десятки вулиць залишаться без газу: всі адреси

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на газовій системі, деякі жителі залишаться без газу 10 вересня.
Про це повідомляє Дніпровська філія «Газмережі».
“У зв’язку з виконанням ремонтних робіт на системі газопостачання Дніпра та Дніпровського району спеціалістами Дніпровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» буде тимчасово обмежено розподіл природного газу для мешканців ряду житлових будинків”, – йдеться у повідомленні.
Так, газу сьогодні не буде за такими адресами:
Відновлення розподілу газу буде виконано після закінчення регламентних робіт.
Читайте також:
Автор:
У Дніпропетровській області вночі працювала ППО.
Мешканців Дніпропетровщини та переселенців запрошують на роботу.
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину.
У Кривому Розі в ДТП постраждали двоє людей.