У Дніпрі сьогодні десятки вулиць залишаться без газу: всі адреси

У Дніпрі на сьогодні заплановане масштабне відключення газу.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на газовій системі, деякі жителі залишаться без газу 10 вересня.

Про це повідомляє Дніпровська філія «Газмережі».

“У зв’язку з виконанням ремонтних робіт на системі газопостачання Дніпра та Дніпровського району спеціалістами Дніпровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» буде тимчасово обмежено розподіл природного газу для мешканців ряду житлових будинків”, – йдеться у повідомленні.

Так, газу сьогодні не буде за такими адресами:

вул. Данила Самойловича, 3, 4;

вул. Робоча, 176, 176а, 178;

пров. Мармуровий;

пров. Пашківський;

вул. Марії Грінченко;

пр. Свободи;

вул. Деревлянська;

вул. Байдаківська;

пров. Проїзний;

пров. Ризький;

пров. Педюменський;

вул. Лубенська;

вул. Йосипівська;

пров. Черновусівський;

вул. Якірна;

вул. Посполита;

вул. Миколи Хвильового.

Відновлення розподілу газу буде виконано після закінчення регламентних робіт.

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