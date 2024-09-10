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У Дніпрі сьогодні десятки вулиць залишаться без газу: всі адреси

Сьогодні 09:13
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У Дніпрі на сьогодні заплановане масштабне відключення газу.

Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні десятки вулиць залишаться без газу: всі адреси

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на газовій системі, деякі жителі залишаться без газу 10 вересня. 

Про це повідомляє Дніпровська філія «Газмережі».

“У зв’язку з виконанням ремонтних робіт на системі газопостачання Дніпра та Дніпровського району спеціалістами Дніпровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» буде тимчасово обмежено розподіл природного газу для мешканців ряду житлових будинків”, – йдеться у повідомленні.

Так, газу сьогодні не буде за такими адресами:

  • вул. Данила Самойловича, 3, 4;
  • вул. Робоча, 176, 176а, 178;
  • пров.  Мармуровий;
  • пров. Пашківський;
  • вул. Марії Грінченко;
  • пр. Свободи;
  • вул. Деревлянська;
  • вул. Байдаківська;
  • пров. Проїзний;
  • пров. Ризький;
  • пров. Педюменський;
  • вул. Лубенська;
  • вул. Йосипівська;
  • пров. Черновусівський;
  • вул. Якірна;
  • вул. Посполита;
  • вул. Миколи Хвильового.

Відновлення розподілу газу буде виконано після закінчення регламентних робіт.

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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні десятки вулиць залишаться без газу: всі адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні десятки вулиць залишаться без газу: всі адресиРусский

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