У Дніпрі сьогодні через знеструмлення та аварії немає води: адреси
У п'ятницю, 6 січня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.
Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Ульянова, 26; просп. Миру, 83; вул. Воскресенській, 30; вул. Феодосіївській, 11 припинено водопостачання:
вул. Юрія Савченка, 11-21; просп. Миру, 71-95; вул. Воскресенської, 28-36; вул. Феодосіївської, 11-16.
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
Також через відключення електроживлення припинено водопостачання:
вул. Миколи Міхновського, 2-31; пров. Фестивального, 1-31; просп. Миру, 1-95; вул. Березинської, 22-61; вул. Генерала Захарченка, 1-15; пров. Вільного, 2-12; вул. Усенка, 1-23; вул. Донецьке шосе, 97-137; просп. Миру, 35, 43, 49, 55, 63, 61, 75.
Водопостачання обіцяють відновити після подачі електроенергії.
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