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У Дніпрі сьогодні через знеструмлення та аварії немає води: адреси

Сьогодні 14:48
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У п'ятницю, 6 січня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні через знеструмлення та аварії немає води: адреси

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Ульянова, 26; просп. Миру, 83; вул. Воскресенській, 30; вул. Феодосіївській, 11 припинено водопостачання:

  • вул. Юрія Савченка, 11-21;
  • просп. Миру, 71-95;
  • вул. Воскресенської, 28-36;
  • вул. Феодосіївської, 11-16.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Також через відключення електроживлення припинено водопостачання:

  • вул. Миколи Міхновського, 2-31;
  • пров. Фестивального, 1-31;
  • просп. Миру, 1-95;
  • вул. Березинської, 22-61;
  • вул. Генерала Захарченка, 1-15;
  • пров. Вільного, 2-12;
  • вул. Усенка, 1-23;
  • вул. Донецьке шосе, 97-137;
  • просп. Миру, 35, 43, 49, 55, 63, 61, 75.

Водопостачання обіцяють відновити після подачі електроенергії.

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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні через знеструмлення та аварії немає води: адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні через знеструмлення та аварії немає води: адресиРусский

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