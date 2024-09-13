Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі скасували розважальні заходи у парках до Дня міста

Сьогодні 09:51
просмотров

Святкові заходи до Дня міста у Дніпрі скасовані.

Новости Днепра про У Дніпрі скасували розважальні заходи у парках до Дня міста

У Дніпрі у зв’язку зі складною безпековою ситуацією скасували розважальні та святкові заходи у парках до Дня міста, які мали провести на вихідних, 14-15 вересня.

Про це повідомили в Департаменті парків та рекреації.

“Друзі! На жаль повідомляємо про скасування розважальних заходів у парках 14-15 вересня у звʼязку зі складною безпековою ситуацією. Зустрінемось незабаром! Слідкуйте за анонсами”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, святкові заходи були заплановані на ці вихідні, 14 та 15 вересня, у парку “Новокодацький”, Центральному парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка та сквері Західному. Мали провести концерт та розважальну програму для дітей.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі скасували розважальні заходи у парках до Дня містаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі скасували розважальні заходи у парках до Дня містаРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі “замінували” ліцей “Борисфен”: що відомо
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:25
    У Дніпрі “замінували” ліцей “Борисфен”: що відомо

    Поліція обстежила ліцей “Борисфен”.

    У Дніпрі під час відключень електрики працювали світлова інсталяція та лазерне шоу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:29
    У Дніпрі під час відключень електрики працювали світлова інсталяція та лазерне шоу

    Раптове відключення світла торкнулося не всіх.

    Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: постраждала жінка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:44
    Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: постраждала жінка

    Вночі ворог атакував Дніпропетровщину.

    Внаслідок обстрілу Донеччини загинули працівники офісу Червоного Хреста у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:17
    Внаслідок обстрілу Донеччини загинули працівники офісу Червоного Хреста у Дніпрі

    На Донеччині загинули троє працівників офісу Міжнародного Комітету Червоного Хреста…

    Наверх