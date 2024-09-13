У Дніпрі скасували розважальні заходи у парках до Дня міста

У Дніпрі у зв’язку зі складною безпековою ситуацією скасували розважальні та святкові заходи у парках до Дня міста, які мали провести на вихідних, 14-15 вересня.
Про це повідомили в Департаменті парків та рекреації.
“Друзі! На жаль повідомляємо про скасування розважальних заходів у парках 14-15 вересня у звʼязку зі складною безпековою ситуацією. Зустрінемось незабаром! Слідкуйте за анонсами”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, святкові заходи були заплановані на ці вихідні, 14 та 15 вересня, у парку “Новокодацький”, Центральному парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка та сквері Західному. Мали провести концерт та розважальну програму для дітей.
Читайте також:
Автор:
Поліція обстежила ліцей “Борисфен”.
Раптове відключення світла торкнулося не всіх.
Вночі ворог атакував Дніпропетровщину.
На Донеччині загинули троє працівників офісу Міжнародного Комітету Червоного Хреста…