У Дніпрі скасували розважальні заходи у парках до Дня міста

Святкові заходи до Дня міста у Дніпрі скасовані.

У Дніпрі у зв’язку зі складною безпековою ситуацією скасували розважальні та святкові заходи у парках до Дня міста, які мали провести на вихідних, 14-15 вересня.

Про це повідомили в Департаменті парків та рекреації.

“Друзі! На жаль повідомляємо про скасування розважальних заходів у парках 14-15 вересня у звʼязку зі складною безпековою ситуацією. Зустрінемось незабаром! Слідкуйте за анонсами”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, святкові заходи були заплановані на ці вихідні, 14 та 15 вересня, у парку “Новокодацький”, Центральному парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка та сквері Західному. Мали провести концерт та розважальну програму для дітей.

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