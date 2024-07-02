У Дніпрі скасували графіки відключення світла для деяких абонентів ЦЕК: адреси

Деяким абонентам ЦЕК скасували графіки погодинних відключень.

Про це повідомили у Telegram-каналі приватної енергетичної компанії.

За планом сьогодні в абонентів 3 черги повинні були вимкнути світло з 09:00 до 13:00 та з 16:00 до 20:00. Зі скасуванням графіку 2 липня світла буде більше у побутових та юридичних споживачів згідно цього списку адрес:

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у Дніпрі 2 липня деяким абонентам відключать світло на десять годин.

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