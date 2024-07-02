У Дніпрі скасували графіки відключення світла для деяких абонентів ЦЕК: адреси

Про це повідомили у Telegram-каналі приватної енергетичної компанії.
За планом сьогодні в абонентів 3 черги повинні були вимкнути світло з 09:00 до 13:00 та з 16:00 до 20:00. Зі скасуванням графіку 2 липня світла буде більше у побутових та юридичних споживачів згідно цього списку адрес:
Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у Дніпрі 2 липня деяким абонентам відключать світло на десять годин.
Читайте також:
Автор:
Через відключення світла у Дніпрі виникли проблеми з водопостачанням.
У Дніпрі патрульні зафіксували мотоцикл, який перебуває у розшуку.
Поліція Дніпра розшукує 17-річного Кирила Каліту та 13-річну Вероніку Фірсову.
Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по місту у п'ятницю 28…