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У Дніпрі скасували графіки відключення світла для деяких абонентів ЦЕК: адреси

Сьогодні 11:25
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Деяким абонентам ЦЕК скасували графіки погодинних відключень.

Новости Днепра про У Дніпрі скасували графіки відключення світла для деяких абонентів ЦЕК: адреси

Про це повідомили у Telegram-каналі приватної енергетичної компанії.

Новости Днепра про У Дніпрі скасували графіки відключення світла для деяких абонентів ЦЕК: адреси

За планом сьогодні в абонентів 3 черги повинні були вимкнути світло з 09:00 до 13:00 та з 16:00 до 20:00. Зі скасуванням графіку 2 липня світла буде більше у побутових та юридичних споживачів згідно цього списку адрес:

Новости Днепра про У Дніпрі скасували графіки відключення світла для деяких абонентів ЦЕК: адреси

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у Дніпрі 2 липня деяким абонентам відключать світло на десять годин.

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Новости Днепра про У Дніпрі скасували графіки відключення світла для деяких абонентів ЦЕК: адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі скасували графіки відключення світла для деяких абонентів ЦЕК: адресиРусский

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