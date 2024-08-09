У Дніпрі скаржаться на забруднення повітря: що кажуть у екологічній інспекції

Мешканці Дніпра скаржаться на смог у повітрі, через що важко дихати.

Численні скарги надходять до Державної екологічної інспекції Придніпровського округу. Вони стосуються забруднення повітря в районі розташування ПРАТ «ДМЗ» (коксохімічне виробництво).

Як повідомили у Державній екологічній інспекції Придніпровського округу, вони вже звернулися до ПРАТ «ДМЗ», аби в підприємстві надали пояснення щодо збільшення викидів та аварійних випадків. Також було відправлено запит для отримання погодження на проведення перевірки.

“Повідомляємо, що наразі Інспекцією здійснено запит до підприємства щодо аварійних випадків та надання пояснень щодо збільшення викидів. Слід зазначити, що Інспекція відповідно до частини першої ст. 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», пункту 2 постанови КМУ від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» відправила матеріали до Державної екологічної інспекції України для отримання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) дотримання вимог природоохоронного законодавства ПРАТ «ДМЗ». В разі отримання погодження на проведення позапланового заходу Державною екологічною інспекцією Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області) буде проведено позапланову перевірку ПРАТ «ДМЗ» та вжито всіх відповідних заходів в межах компетенції”, – йдеться в повідомленні.

Також у інспекції мешканцям рекомендують не відкривати вікна по можливості та зберігати спокій.

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