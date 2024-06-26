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  • У Дніпрі скаржаться на групу дітей, що навмисне дряпають автівки біля АТБ

У Дніпрі скаржаться на групу дітей, що навмисне дряпають автівки біля АТБ

Сьогодні 15:44
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У Дніпрі група дітей шкрябає чужі автівки.

Новости Днепра про У Дніпрі скаржаться на групу дітей, що навмисне дряпають автівки біля АТБ

Про випадки вандалізму повідомляють у місцевій спільноті “Наш Лівобережний-3”.

Місцеві жителі поскаржилися на дітей, які нібито навмисне дряпають припарковані автівки. Днями одну із машин, яка стояла біля АТБ на проспекті Миру, 33, понівечили. Поки власники транспорту сходили до магазину, невідомі малолітні вандали залишили дві глибокі подряпини на дверцятах.

Небезпечні забави дітей. Будьте уважні, поки сходили в АТБ на (пр. Миру 33) чиїсь неадекватні діти через всю машину продряпали весь бік, – зазначають дніпряни.

Власники понівеченого автомобіля ще нікуди не зверталися, але попросили про розголос, аби попередили інших автомобілістів. 

Нагадаємо, у Дніпрі під час відключення світла невідомий у капюшоні ставить відмітки на дверях квартир.

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Новости Днепра про У Дніпрі скаржаться на групу дітей, що навмисне дряпають автівки біля АТБУкраїнська

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