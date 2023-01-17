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У Дніпрі шукали вибухівку в метро та всіх торгових центрах: що відомо

Сьогодні 09:57
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У Дніпрі перевіряли інформацію про мінування.

Новости Днепра про У Дніпрі шукали вибухівку в метро та всіх торгових центрах: що відомо

Про це повідомили в міськраді Дніпра. 

Зазначається, що виклик надійшов на номер екстрених служб вночі. Невідомий повідомив про замінування усіх торговельних центрів та метро. 

Поліціянти зовні обстежили 32 торгових центри, а також станції Дніпровського метрополітену і прилеглих території. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Мінування виявилося фейковим. 

Нагадаємо, раніше в Дніпрі шукали вибухівку в адмінбудівлях, пологових будинках, школах та приміщеннях правоохоронних органів. Поки що всі випадки були несправжніми. 

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Новости Днепра про У Дніпрі шукали вибухівку в метро та всіх торгових центрах: що відомоУкраїнська

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