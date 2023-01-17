У Дніпрі шукали вибухівку в метро та всіх торгових центрах: що відомо

Про це повідомили в міськраді Дніпра.
Зазначається, що виклик надійшов на номер екстрених служб вночі. Невідомий повідомив про замінування усіх торговельних центрів та метро.
Поліціянти зовні обстежили 32 торгових центри, а також станції Дніпровського метрополітену і прилеглих території. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.
Мінування виявилося фейковим.
Нагадаємо, раніше в Дніпрі шукали вибухівку в адмінбудівлях, пологових будинках, школах та приміщеннях правоохоронних органів. Поки що всі випадки були несправжніми.
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