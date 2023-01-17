У Дніпрі шукали вибухівку в метро та всіх торгових центрах: що відомо

У Дніпрі перевіряли інформацію про мінування.

Про це повідомили в міськраді Дніпра.

Зазначається, що виклик надійшов на номер екстрених служб вночі. Невідомий повідомив про замінування усіх торговельних центрів та метро.

Поліціянти зовні обстежили 32 торгових центри, а також станції Дніпровського метрополітену і прилеглих території. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Мінування виявилося фейковим.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі шукали вибухівку в адмінбудівлях, пологових будинках, школах та приміщеннях правоохоронних органів. Поки що всі випадки були несправжніми.

Читайте також:

Українська

Автор: