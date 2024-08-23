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У Дніпрі шукали вибухівку в будівлі обласної ради

Сьогодні 17:38
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У будівлі обласної ради в Дніпрі шукали неіснуючу вибухівку.

Новости Днепра про У Дніпрі шукали вибухівку в будівлі обласної ради

У п’ятницю, 23 серпня, Дніпропетровська обласна рада отримала повідомлення про те, що нібито на території адмінспоруди є вибухівка.

Працівників евакуювали, а правоохоронці перевірили будівлю, повідомив голова облради Микола Лукашук. Ніяких вибухових предметів не знайшли.

Хтось вирішив спробувати зіпсувати нам святковий день. Сьогодні отримали повідомлення про замінування будівлі Дніпропетровської обласної ради. Відповідні служби провели ретельну перевірку. На щастя, вибухівку не виявили. Вдячний Нацполіції та СБУ за оперативність. Певен, що правоохоронцям вдасться знайти «жартівника», – написав Лукашук.

Нагадаємо, раніше у Кривому Розі перевіряли суди через масові повідомлення про замінування.

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Новости Днепра про У Дніпрі шукали вибухівку в будівлі обласної радиУкраїнська

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