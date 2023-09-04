У Дніпрі школярі не вчасно отримали ланчбокси: у чому справа

Зранку, внаслідок тривалої повітряної тривоги, в деякі школи затрималася доставка ланч-боксів. Ситуація контролюється і ми врегульовуємо всі проблемні питання по кожному окремому закладу, – зазначається на офіційній сторінці на Facebook.
Зазначимо, що щодня учні молодших класів безкоштовно отримують сніданки. Меню чотирьохтижневе та чотирьохсезонне. У деяких школах це охолоджені страви, які потім розігрівають.
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