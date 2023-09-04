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У Дніпрі школярі не вчасно отримали ланчбокси: у чому справа

Сьогодні 15:54
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У Дніпрі в перший день очного навчання виникли проблеми з сніданками для молодшої школи.

Новости Днепра про У Дніпрі школярі не вчасно отримали ланчбокси: у чому справа

Багато хто з батьків зранку поскаржився на те, що діти не отримали або не вчасно отримали сніданки. У більшість шкіл ланчбокси привезли, але із запізненням, під кінець навчального дня.
 

Новости Днепра про У Дніпрі школярі не вчасно отримали ланчбокси: у чому справа

Як пояснили в ГумДепі, це сталося через повітряну тривогу.
 
Зранку, внаслідок тривалої повітряної тривоги, в деякі школи затрималася доставка ланч-боксів. Ситуація контролюється і ми врегульовуємо всі проблемні питання по кожному окремому закладу, – зазначається на офіційній сторінці на Facebook. 
 

Новости Днепра про У Дніпрі школярі не вчасно отримали ланчбокси: у чому справа

Зазначимо, що щодня учні молодших класів безкоштовно отримують сніданки. Меню чотирьохтижневе та чотирьохсезонне. У деяких школах це охолоджені страви, які потім розігрівають. 

До прикладу, сьогодні це була вівсянка з рибними нагетсами, салат з олією та фрукти. 
 
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Новости Днепра про У Дніпрі школярі не вчасно отримали ланчбокси: у чому справаУкраїнська

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