У Дніпрі школярі не вчасно отримали ланчбокси: у чому справа

У Дніпрі в перший день очного навчання виникли проблеми з сніданками для молодшої школи.

Багато хто з батьків зранку поскаржився на те, що діти не отримали або не вчасно отримали сніданки. У більшість шкіл ланчбокси привезли, але із запізненням, під кінець навчального дня.

Як пояснили в ГумДепі, це сталося через повітряну тривогу.

Зранку, внаслідок тривалої повітряної тривоги, в деякі школи затрималася доставка ланч-боксів. Ситуація контролюється і ми врегульовуємо всі проблемні питання по кожному окремому закладу, – зазначається на офіційній сторінці на Facebook.

Зазначимо, що щодня учні молодших класів безкоштовно отримують сніданки. Меню чотирьохтижневе та чотирьохсезонне. У деяких школах це охолоджені страви, які потім розігрівають.

До прикладу, сьогодні це була вівсянка з рибними нагетсами, салат з олією та фрукти.

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