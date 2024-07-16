У Дніпрі щогодини проводять лабораторний контроль якості питної води: вона відповідає нормам

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На балансі КП «Дніпроводоканал» працюють два комплекси з підготовки питної води. Технологія обробки – двоступенева: відстоювання та фільтрування із застосуванням реагентів для оброблення і знезаражування води: коагулянт, флокулянт і рідкий хлор. Лабораторний контроль за якістю питної води проводять за понад 50-ма показниками. Серед іншого визначають кольоровість, присмак, каламутність, вміст хлору. Аналізи проводять у лабораторіях комплексів.

«Проводимо контроль якості питної води на усіх етапах технологічного процесу очищення – від забору води з річки до подання її споживачам у мережу. Виконуємо контроль щогодини і цілодобово. Питна вода, яка подається населенню, цілком відповідає нормам. Лабораторія забезпечена усіма необхідними реактивами, реагентами для контролю якості води», — підкреслила завідувачка лабораторії лівого берега Олена Шовкова.

«У разі різних позаштатних ситуацій станція готова працювати в автономного режимі – є генератори, запаси пального», – сказав начальник одного з комплексів Олександр Алімов.

Лабораторний контроль щодо якості питної води так само щогодини і цілодобово проводять і на іншому комплексі.

«Проводимо хімічний, мікробіологічний, радіологічний, гідробіологічний контроль, а також аналізи води у розподільчій мережі. На місяць виконуємо понад 20 тисяч аналізів якості питної води. Йдеться як про поверхневу воду у річці, так і вже питну на всіх етапах її виробництва. На сьогодні вода у дніпрян з крана цілком відповідає вимогам. Працюємо 24/7. Відбираємо проби води щогодини», — каже завідувачка лабораторії правого берега Юлія Новаторська.

За словами головного технолога КП «Дніпроводоканал» Євгена Захаренка, можуть виникати такі випадки, коли з крана тече мутна чи руда за кольором вода. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних або планових ремонтних робіт на мережі.

«Виконання таких робіт може спричинити вимивання та викид завислих речовин зі стін труб до мережі. Особливо це стосується внутрішньобудинкових мереж. Після проведення аварійно-відновлювальних робіт фахівці водопровідної дільниці промивають водопровідну мережу, на якій проводились роботи. Однак мешканцям будинків рекомендовано у першу годину перед застосуванням за можливості не користуватись питною водою або злити невелику кількість. Про проведення ремонтних робіт повідомляємо містян через наш офіційний сайт https://vodokanal.dp.ua/ та у ЗМІ», — додав Євген Захаренко.

Українська

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