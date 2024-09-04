У Дніпрі ще один старовинний будинок став пам’яткою: його історія

У Дніпрі розповіли історію триповерхової будівлі на проспекті Нігояна.

Старовинний триповерховий будинок на проспекті Нігояна, 33-а став пам’ятником історії місцевого значення. Будівля, яку збудували на початку ХХ століття на Першій Чечелівці, аби створити Народний університет, нині чекає на реставрацію і ніким не використовується.

Про долю будинку нагадали Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпра.

Триповерхова цегляна громадська будівля, з підвалом та горищем, розташована на огородженій території щільної громадської забудови, по червоним лініям проспекту С. Нігояна і вулиці Аудиторної в межах Західного історичного ареалу.

Пам’ятку (в складі міської садиби) було придбано у 1908 р. Катеринославським Науковим товариством у дворянина В.Й. Кірпотіна як недобудований прибутковий будинок (будівництво зупинене до 1904 р.).

Протягом двох років, вірогідно, за проєктом громадського інженера С.Ю. Харманського будівлю було реконструйовано під Народний Університет ім. О.Л. Караваєва. На місці колишнього наскрізного проїзду було влаштовано головний вхід, вестибюль та парадну сходову клітину. На першому поверсі розмістилися три магазини та службові квартири. На другому – гардероб, Мала аудиторія (вона ж читальня), бібліотека, клас, буфет та курильна. На третьому поверсі було влаштовано Велику аудиторію, яку було перекрито монолітним з/б склепінням з металевими фермами, кабінет та клас. В підвалі розташувалися котельня, службові приміщення та під оренду (вхід через приямки). В будівлі було влаштовано водяне опалення, водопровід, каналізацію та електричне освітлення.

Починаючи з громадянської війни, Пам’ятку займали чисельні установи: єврейський політехнічний інститут (1917 р.), Катеринославський комітет КП(б)У та ревком (1918 р.), клуб меншовиків «Маяк», Чечелівський районний клуб спілки металістів ім. Червоного Профінтерну (1924-1928 рр.), Красночечелівська (з 1932 р. – Червоногвардійська) райрада, райвиконком та райком партії (1928-2006 рр.), Чечелівський військкомат.

Під час експлуатації Пам’ятки було виконано чисельні перепланування, зашивка склепіння підвісною стелею, закладення прорізів та приямків, демонтаж аттика та внутрішнього декору, тинькування головного фасаду, заміна покрівлі, зашивка слухових вікон, заміна вікон та дверей, ремонт сучасними матеріалами».

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