У Дніпрі ще місяць можна кататися в трамваях та тролейбусах за пів ціни: як це зробити

До 15 лютого мешканці Дніпра можуть кататися в трамваях та тролейбусах за пів ціни. Ще майже місяць діятиме акція від ПриватБанку на 50% знижку при купівлі квитка в громадському транспорті.
У салонах трамваїв, тролейбусів та комунальних автобусів можна придбати квиток з кешбеком 50%. Для цього потрібно оплатити проїзд за допомогою “Приват24” через QR-код.
Щоправда, скористатися кешбеком зможуть власники карт “Універсальна” від ПриватБанку. Звичайні виплатні зарплатні картки не діють.
Клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають картку Mastercard “Універсальна”/”Універсальна Gold” від ПриватБанку.
1. Зареєструйтеся на сторінці акції або в повідомленні, що надійшло в Приват24/на e-mail.
2. Оплачуйте проїзд у громадському транспорті карткою Mastercard «Універсальна»/«Універсальна Gold» від ПриватБанку через QR-код.
Кешбек на проїзд за місяць не може перевищувати 250 грн (або 750 гривень за весь період акції) з урахуванням ПДФО. Виплата кешбеку здійснюється наступного тижня після оплати.
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