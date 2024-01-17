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У Дніпрі ще місяць можна кататися в трамваях та тролейбусах за пів ціни: як це зробити

Сьогодні 15:05
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У дніпровському електротранспорті можна заощадити на проїзді.

Новости Днепра про У Дніпрі ще місяць можна кататися в трамваях та тролейбусах за пів ціни: як це зробити

До 15 лютого мешканці Дніпра можуть кататися в трамваях та тролейбусах за пів ціни. Ще майже місяць діятиме акція від ПриватБанку на 50% знижку при купівлі квитка в громадському транспорті. 

У салонах трамваїв, тролейбусів та комунальних автобусів можна придбати квиток з кешбеком 50%. Для цього потрібно оплатити проїзд за допомогою “Приват24” через QR-код.

Щоправда, скористатися кешбеком зможуть власники карт “Універсальна” від ПриватБанку. Звичайні виплатні зарплатні картки не діють. 

Хто може отримати 50% кешбек на проїзд у трамваях та тролейбусах Дніпра?

Клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають картку Mastercard “Універсальна”/”Універсальна Gold” від ПриватБанку.

Як взяти участь в акції?

1. Зареєструйтеся на сторінці акції або в повідомленні, що надійшло в Приват24/на e-mail.
2. Оплачуйте проїзд у громадському транспорті карткою Mastercard «Універсальна»/«Універсальна Gold» від ПриватБанку через QR-код.

Які обмеження діють?

Кешбек на проїзд за місяць не може перевищувати 250 грн (або 750 гривень за весь період акції) з урахуванням ПДФО. Виплата кешбеку здійснюється наступного тижня після оплати.​​​​​​​

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Новости Днепра про У Дніпрі ще місяць можна кататися в трамваях та тролейбусах за пів ціни: як це зробитиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі ще місяць можна кататися в трамваях та тролейбусах за пів ціни: як це зробитиРусский

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