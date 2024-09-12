У Дніпрі шахраї продають фейкові абонементи на паркування

На паркоматах у Дніпрі невідомі розвішують оголошення з пропозицією придбати абонент на паркування “дешевше”. В Департаменті транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради зазначають, що таким чином шахраї намагаються виманити гроші.
На оголошеннях вказано QR-код – посилання на нещодавно створений невідомий Telegram-канал з лише одним повідомленням.
Вони жодним чином не пов’язані з операторами паркувальних майданчиків у Дніпрі та не продають чинні абонементи! – Зазначили в департаменті.
Придбати абонент на паркування можна у декілька способів:
А також можна перейти за QR-кодом на знаках з інформацією про оплату, які встановлені на паркувальних майданчиках.
Будь-які інші пропозиції щодо оплати паркування є неправдивими, довіряйте лише офіційним оголошенням та інформації з офіційних порталів Департаменту транспорту.
Читайте також:
Автор:
Жителів Дніпра попереджають про небезпечне метеорологічне явище.
Жительки Дніпра можуть безкоштовно навчитися керувати автобусом.
На вулиці Терещенківській проводитимуть роботи з будівництва кабельної лінії.
Через атаку ворога пошкоджено церкву.