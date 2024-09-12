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У Дніпрі шахраї продають фейкові абонементи на паркування

Сьогодні 16:44
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Жителів Дніпра попереджають про фейкові оголошення на паркоматах.

Новости Днепра про У Дніпрі шахраї продають фейкові абонементи на паркування

На паркоматах у Дніпрі невідомі розвішують оголошення з пропозицією придбати абонент на паркування “дешевше”. В Департаменті транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради зазначають, що таким чином шахраї намагаються виманити гроші. 

На оголошеннях вказано QR-код – посилання на нещодавно створений невідомий Telegram-канал з лише одним повідомленням. 

Вони жодним чином не пов’язані з операторами паркувальних майданчиків у Дніпрі та не продають чинні абонементи! – Зазначили в департаменті. 

Придбати абонент на паркування можна у декілька способів:

  1.  Через застосунок Parking Dnipro. 
  2. Через додаток UNIP.
  3. У Приват24. 

А також можна перейти за QR-кодом на знаках з інформацією про оплату, які встановлені на паркувальних майданчиках. 

Новости Днепра про У Дніпрі шахраї продають фейкові абонементи на паркування

Будь-які інші пропозиції щодо оплати паркування є неправдивими, довіряйте лише офіційним оголошенням та інформації з офіційних порталів Департаменту транспорту. 

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Новости Днепра про У Дніпрі шахраї продають фейкові абонементи на паркуванняУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі шахраї продають фейкові абонементи на паркуванняРусский

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