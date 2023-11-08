У Дніпрі рятують жінку, якій на кухні хлібопекарні відрізало пальці - Днепр Инфо
У Дніпрі рятують жінку, якій на кухні хлібопекарні відрізало пальці
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Сегодня 16:52

У Кам'янському травмувалася жінка, яка місила тісто в хлібопекарні.

Новости Днепра про У Дніпрі рятують жінку, якій на кухні хлібопекарні відрізало пальці

В одній із пекарень Кам’янського травмувалася працівниця, яка працювала з електричною тістомісильною машинкою. Як розповіла завідувачка Кам’янської обласної станції Центру ЕМД та медицини катастроф Лариса Биданцева, виклик надійшов 7 листопада. 

36-річна жінка втратила два пальці, коли намагалася поправити тісто, не вимкнувши тістомісильну машинку. До місця події через 8 хвилин прибула бригада Кам’янської станції Південної підстанції ОЦ ЕМД та МК. Постраждалу оглянули та діагностували травматичну ампутацію ІІ-V пальців правої кисті, перелом п’ясних кісток. 

Жінці надали першу медичну допомогу: зупинили кровотечу, знеболили, обробили рани та наклали пов’язку. Після цього забрали до лікарні у Дніпрі, де за нею наглядають місцеві лікарі.

Медики ще раз нагадують про необхідність дотримання правил безпеки. 

Новости Днепра про У Дніпрі рятують жінку, якій на кухні хлібопекарні відрізало пальці

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