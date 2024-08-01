У Дніпрі рятують військового, який попри поранення продовжував бій з ворогом

У Дніпрі рятують бійця, який отримав важкі поранення під Покровськом.

Олександр попри поранення та втрачаючи свідомість продовжив відстрілюватися від ворога в бою під Покровськом. Він отримав дуже важкі травми грудної клітини та правої кінцівки. Спочатку був у стабілізаційному пункті, після чого його евакуювали до лікарні у Дніпрі. Тут його готують до операції.

Про це розповів гендиректор лікарні, де перебуває поранений Олександр.

“Олександр отримав проникаюче поранення в грудну клітину, шматок металу застряг в плевральній порожнині. Гемоторакс, який необхідно оперувати, та зруйнований нерв в правій кінцівці, що не дає руці рухатися. Постійно згадує бій під Покровськом, коли відстрілювався, перекинувши автомат з пораненої руки на здорову, втрачаючи свідомість. Все це в темряві”, – розповів лікар.

Олександр розповів медику, що на фронт пішов разом із сином, який отримав поранення лівої руки під Бахмутом у 2022 році.

“Ми з сином не дозволяли ворогам вкрасти нашу українську душу, стояли до кінця. Син в 2022 році добровольцем пішов на війну, в 2023 році отримав поранення лівої руки у Кліщіївці (під Бахмутом), а я правицю під Покровськом, але вірю що відновлюсь. Я не соромлячись дивлюсь в очі своїм рідним і бачу, що я значу для них. Головне, щоб приймали нас вдома такими, якими ми є сьогодні. Кажу дружині: візьми в руки моє життя, це все, що я хочу сьогодні більше всього…”, – розповів Олександр лікарю.

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