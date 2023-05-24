У Дніпрі рятують совенятно, на яке напали сойки-розбійниці

Про цей випадок розповіла Вероніка Конькова, яка займається порятунком пернатих.
За її словами, крихітне совенятко знайшли на шостій Перемозі. Нюша випав/випала із гнізда і все б нічого, батьки пернатого догодували би своє дитя, але на пташеня напали гуртом сойки та пошкодили шкіру на крилі.
Рана відносно велика, тому поки полікується, а потім поїде у “дитячий садок” до “Садиби Нюшаніково” – навчатися всяким совиним вмінням і потім піде на волю, – каже Вероніка.
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