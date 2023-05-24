У Дніпрі рятують совенятно, на яке напали сойки-розбійниці

На Перемозі з лап сойок-розбійниць вирвали маленьке совенятко.

Про цей випадок розповіла Вероніка Конькова, яка займається порятунком пернатих.

За її словами, крихітне совенятко знайшли на шостій Перемозі. Нюша випав/випала із гнізда і все б нічого, батьки пернатого догодували би своє дитя, але на пташеня напали гуртом сойки та пошкодили шкіру на крилі.

Рана відносно велика, тому поки полікується, а потім поїде у “дитячий садок” до “Садиби Нюшаніково” – навчатися всяким совиним вмінням і потім піде на волю, – каже Вероніка.

Поруч з Нюшею плюшевий “совозамінник”. Так як пташенята звикли жити разом та грітися, малечі необхідний хтось поруч, що не сумувати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про військового пса Джека, якого нагородили за гарну службу. Крім цього, у Дніпрі рятувальники витягли з глибокої ями собаку.

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