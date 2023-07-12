У Дніпрі рятують пораненого червонокнижного птаха, якого підібрали неподалік фронту

У Дніпрі рятують червонокнижного птаха.

Нещодавно військові врятували шуліку чорного. Цей птах занесений до Червоної книги України. Знайшли пернатого по дорозі до Слов’янська. Малого помітили на узбіччі, коли той відбивався від собак.

Птаха підібрали, назвали БТРом та забрали з собою до Дніпра. Наразі порятунком пташеняти займається орнітолог та волонтерка Вероніка Конькова. Про перебіг лікування вона розповіла на своїй Facebook-сторінці.

У шуліки зламане ліве крило та черепно-мозкова травма. Хоча БТР намагався прикидатися смертельно хворим, але він при тямі та нормально їсть. Через 10 днів після ЧМТ пернатий вже пробував встати на ноги та втекти з клітки. А ось з крилом у птаха великі проблеми, можливо його доведеться ампутувати.

По крилу прогноз поки невтішний, скоріш за все доведеться ампутувати по суглобу, бо перелам багатоуламковий, близько до суглоба, ще й ліктьова кістка має дуже невдалий уламок, який навряд приживеться. Але остаточний вердикт буде за хірургом, – зазначає Вероніка.

Волонтерка опублікувала фото пернатого пацієнта.

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