У Дніпрі рятують інспектора поліції із Запоріжжя, який постраждав на фронті

У Дніпрі рятують важкопораненого військового, якому відірвало ногу на фронті.

40-річний Михайло із Запоріжжя. До повномасштабного вторгнення працював старшим інспектором поліції. На фронт пішов з перших днів війни. Нещодавно в одному з боїв отримав важке поранення живота, вибухом відірвало ногу.

Зараз Михайло знаходиться у Дніпрі. Тут йому зробили кілька операцій. Про це розповів гендиректор медзакладу.

“З рідного Запоріжжя постійно чекає друзів. Каже, що ампутована нога не повинна стати перешкодою, щоб продовжити службу в поліції. Я це люблю, у всьому повинен бути порядок. Я ніколи не зламаюсь…”, – розповів лікар.

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