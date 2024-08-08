У Дніпрі рятують інспектора поліції із Запоріжжя, який постраждав на фронті

40-річний Михайло із Запоріжжя. До повномасштабного вторгнення працював старшим інспектором поліції. На фронт пішов з перших днів війни. Нещодавно в одному з боїв отримав важке поранення живота, вибухом відірвало ногу.
Зараз Михайло знаходиться у Дніпрі. Тут йому зробили кілька операцій. Про це розповів гендиректор медзакладу.
“З рідного Запоріжжя постійно чекає друзів. Каже, що ампутована нога не повинна стати перешкодою, щоб продовжити службу в поліції. Я це люблю, у всьому повинен бути порядок. Я ніколи не зламаюсь…”, – розповів лікар.
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