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У Дніпрі рятують хлопчика, який випадково себе підпалив

Сьогодні 16:43
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У Дніпрі рятують дитину з важкими опіками

Новости Днепра про У Дніпрі рятують хлопчика, який випадково себе підпалив

У селищі Зайцеве Синельниківського районі 13-річний хлопчик випадково себе підпалив. Тепер його рятують в Дніпрі, пише Інформатор. 

8 квітня дитину госпіталізували до однієї з лікарень Дніпра. 13-річний хлопчик разом з другом ремонтував свій мотоцикл і пролив на свій одяг бензин. Пізніше він вирішив підсвітити собі запальничкою, але випадково підпалив себе. 

У дитини серйозні опіки тулуба. Наразі його лікуванням займаються дніпровські медики. 

Нагадаємо, учора до Дніпра доправили хлопця з Кам’янського, який впав з недобудови. 

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Новости Днепра про У Дніпрі рятують хлопчика, який випадково себе підпаливУкраїнська

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