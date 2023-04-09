У Дніпрі рятують хлопчика, який випадково себе підпалив

У Дніпрі рятують дитину з важкими опіками

У селищі Зайцеве Синельниківського районі 13-річний хлопчик випадково себе підпалив. Тепер його рятують в Дніпрі, пише Інформатор.

8 квітня дитину госпіталізували до однієї з лікарень Дніпра. 13-річний хлопчик разом з другом ремонтував свій мотоцикл і пролив на свій одяг бензин. Пізніше він вирішив підсвітити собі запальничкою, але випадково підпалив себе.

У дитини серйозні опіки тулуба. Наразі його лікуванням займаються дніпровські медики.

Нагадаємо, учора до Дніпра доправили хлопця з Кам’янського, який впав з недобудови.

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