У Дніпрі рятують хлопчика, який випадково себе підпалив

У селищі Зайцеве Синельниківського районі 13-річний хлопчик випадково себе підпалив. Тепер його рятують в Дніпрі, пише Інформатор.
8 квітня дитину госпіталізували до однієї з лікарень Дніпра. 13-річний хлопчик разом з другом ремонтував свій мотоцикл і пролив на свій одяг бензин. Пізніше він вирішив підсвітити собі запальничкою, але випадково підпалив себе.
У дитини серйозні опіки тулуба. Наразі його лікуванням займаються дніпровські медики.
Нагадаємо, учора до Дніпра доправили хлопця з Кам’янського, який впав з недобудови.
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