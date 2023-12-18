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У Дніпрі рятують хлопчика, який ледь не втопився у ванній

Сьогодні 16:49
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У Кам'янському на Дніпропетровщині 11-річний хлопчик ледь не втонув у ванній.

Новости Днепра про У Дніпрі рятують хлопчика, який ледь не втопився у ванній

Виклик про 11-річного хлопчика, який потребує допомоги надійшов медикам близько 16 години дня 17 грудня, повідомила керівниця Кам’янської станції екстреної медичної допомоги Лариса Биданцева. 

Схвильована матір розповіла медикам, що її син ледь не захлинувся водою поки купався у ванній. На місце негайно виїхала бригада “швидкої”. До приїзду лікарів батько хлопчика витягнув дитину з води та намагався самотужки реанімувати. 

Мама розповіла, що син сам купався у ванній, коли вона почула неприродні звуки хрипіння. Зайшовши до кімнати, вона побачила, що хлопчик лежав головою у воді. Поки батько намагався повернути дитину до життя, мати викликала швидку. 

У дитини через декілька хвилин з’явилось дихання і серцебиття і допомогу продовжувала надавати бригада швидкої в повному обсязі.

У важкому стані, в сопорозній свідомості під киснем госпіталізований до лікарні Дніпра. Завдяки знанням первинної домедичної допомоги батьків і швидкої професійної роботи бригади екстреної медичної допомоги життя дитини врятовано, – зазначила Лариса Биданцева. 

Нагадаємо, раніше у Дніпрі врятували продавчиню, у якої розпочалася легенева емболія.

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Новости Днепра про У Дніпрі рятують хлопчика, який ледь не втопився у ваннійУкраїнська

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