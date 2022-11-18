У Дніпрі рятують бійця з 70% опіками тіла: вдома троє діточок, а дружина не відходить від коханого

У Дніпрі рятують бійця, у якого опіки 70% тіла.

Як розповіли в департаменті охорони здоров’я, до Дніпра привезли бійця у якого були сильні опіки всього тіла. Близько 70% шкіри було обпечено.

Поранення 48-річний Володимир отримав під час виконання бойового завдання. Внаслідок вибуху він отримав чисельні ушкодження та контузію. Вогонь охопив майже все тіло, уражено слух та дихальні шляхи. Боєць пережив першу важку операцію, попереду ще довге лікування. Лікарі надали першу і необхідну допомогу, аби полегшити страждання та продовжити важку боротьбу за життя.

Володимир родом із Вінничини, вдома в нього залишилося троє діточок та дружина.

Коли солдат потрапив у лікарню, його дружина одразу ж приїхала до чоловіка. Неможливо уявити, що відчувала жінка, дізнавшись про стан коханого: “Коли я їхала до нього в голові тільки крутилась думка: разом ми впораємось.” Зараз вона цілодобово чергує у його ліжка та дбає про його здоров‘я на рівні з лікарями. Вже завтра героя очікує чергова операція. Тому побажаємо йому сил та витримки. Лікарям безмежна вдячність і повага, що гідно тримають свій фронт!” – розповіли в департаменті охорони здоров’я Дніпровської міськради.

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