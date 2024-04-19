У Дніпрі рятують 6-річного хлопчика, якого раніше вважали загиблим внаслідок ракетного удару

На жаль, це всі втішні новини на цей час.

Лікарі врятували 6-річного хлопчика, який постраждав внаслідок обстрілу Дніпропетровщини. Інформація про його загибель не підтвердилась, уточнив керівник ОВА Лисак.

Раніше в ОВА та прокуратурі повідомляли, що на Синельниківщині загинули троє дітей – дівчинка 14 років та два хлопчики 8 та 6 років. Однак виявилося, що 6-річну дитину доправили до обласної лікарні, де медики зробивши все можливе і не можливе, змогли врятувати малого.

Зараз у малого позитивна динаміка, кажуть лікарі. Нехай одужує, – написав Лисак.

Проте інформація про загибель 14-річної дівчини та 8-річного хлопчика, на жаль, підтвердилася.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок ракетних ударів по Дніпру та Синельниківському району загинули 9 людей.

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