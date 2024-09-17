У Дніпрі рятують 23-річного бійця, який втратив ноги

У Дніпрі рятують військового.

Дмитру з Хмельницького 23 роки. Він навчався в університеті на юриста. Однак вирішив піти на фронт. Нещодавно отримав поранення на Донецькому напрямку, біля насленого пункту Терни. Бійця, стікаючого кров’ю, доправили до лікарні у Дніпрі. Медикам довелося ампутувати дві ноги. Зараз військовий одужує.

Про це повідомив лікар медзакладу, де лікується Дмитро.

Дмитро має дружину, з якою мріє прожити все життя та виховувати дітей.

“Мої нижні кінцівки не відростуть, ліву руку склали до купи травматологи, але я завжди не буду дозволяти забирати нашу українську душу, – каже Дмитро, дивлячись на Сергія, який поряд з подібним пораненням і тільки приходить в свідомість. – Йому набагато важче, йому вже при мені перелили 5 л крові. Ми – українці, ми обов’язково все витримаємо і видужаємо…”, – розповів лікарю Дмитро.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: