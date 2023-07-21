У Дніпрі рятували воїна, який через поранення забув як говорити та читати

У Дніпрі лікували бійця, який через важче поранення забув, як говорити та читати.

До лікарень Дніпра постійно ушпиталюють поранених військових з передової. Дніпровські медики повертають їх до життя, після чого пацієнти розпочинають важкий період реабілітації. Історію одного із бійців розповіли в департаменті охорони здоров’я.

Опинившись в епіцентрі вибуху, боєць отримав важке поранення і понад три доби знаходився на межі життя та смерті. Через забій головного мозку у нього стався ішемічний інсульт, внаслідок якого чоловік забув як говорити та читати.

За словами медиків, чоловік понад 10 днів провів на апараті ШВЛ у реанімації. Коли стан пацієнта трохи стабілізувався і він почав самостійно дихати, виявилося, що через інсульт він не може виконувати найпростіші дії.

Під час реабілітації з чоловіком працювало понад десяток різних спеціалістів. Довелося використати досвід іноземних колег. За два тижні пацієнт сказав перше слово, почав ходити і навіть самостійно користуватися телефоном та розрізняти цифри.

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